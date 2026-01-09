El Gobierno de Tlaquepaque inició el periodo de registro y refrendo de los programas sociales Bienestar Tlaquepaque, el cual permanecerá abierto hasta el cuatro de febrero.

Para 2026 se habilitarán dos mil 500 nuevos espacios dirigidos a jefas de familia, artesanos y personas con discapacidad.

Las autoridades informaron que la recepción de documentos se realizará en distintos puntos del municipio, incluidos la Pila Seca, la presidencia municipal y plazas de delegaciones.

El objetivo es ampliar la cobertura de apoyos económicos y fortalecer la atención a sectores en situación de vulnerabilidad en su territorio.