Ante el avance del cáncer ocular, que se da sobre todo en niños, urge informar a la población sobre las alternativas a su alcance, asegura el presidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología Oncológica, David Ancona.
“Sí buscamos acercarnos al Gobierno Federal para poder buscar la vía clara y llegar a más personas, es un reto la infraestructura , la organización y encontrar personal capacitado para atender esta enfermedad. En la actualidad ha sido solucionado con médicos que a veces no tienen toda la infraestructura o todas las capacidades para atender estas enfermedades, pero a raíz de nuestra asociación buscamos estandarizar el tratamiento y acercarse al Gobierno Federal es una necesidad para que nos demos cuenta que somos un foco rojo internacional y que lo que queremos es llevar a curar más pacientes”.
De hecho, señala, lo que se requiere es que se hable más del tema, actualizar las leyes para incorporar tratamientos y crear guías claras a seguir en estos casos. (Por Arturo García Caudillo)
