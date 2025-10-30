El pasado 24 de octubre un hombre murió al colgarse de una unidad de la Línea Uno del Tren Ligero, ante esto la Secretaría de Salud Jalisco anunció módulos de escucha y promoción de salud mental, donde se dará acompañamiento y orientación a los usuarios, es voz de Héctor Hugo Bravo, director de Servicios de Salud Jalisco.
“Si vienen con un amiga o amigo, un familiar que están detectando que tiene algún problema de salud mental, se les va a brindar toda la orientación, la conserjería y un tipo de consulta psicológica y también no dejarlos, darles seguimiento para que puedan acudir a nuestras unidades que tenemos bastantes en el estado de Jalisco, nuestros números telefónicos también, que vamos a tener toda la información que ustedes necesitan”.
Los módulos de atención a salud mental en el Tren Ligero comenzarán a operar la próxima semana. (Por Gustavo Cárdenas)
Abrirán módulos para atender problemas de salud mental en instalaciones del Tren Ligero
El pasado 24 de octubre un hombre murió al colgarse de una unidad de la Línea Uno del Tren Ligero, ante esto la Secretaría de Salud Jalisco anunció módulos de escucha y promoción de salud mental, donde se dará acompañamiento y orientación a los usuarios, es voz de Héctor Hugo Bravo, director de Servicios de Salud Jalisco.