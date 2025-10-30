El pasado 24 de octubre un hombre murió al colgarse de una unidad de la Línea Uno del Tren Ligero, ante esto la Secretaría de Salud Jalisco anunció módulos de escucha y promoción de salud mental, donde se dará acompañamiento y orientación a los usuarios, es voz de Héctor Hugo Bravo, director de Servicios de Salud Jalisco.

“Si vienen con un amiga o amigo, un familiar que están detectando que tiene algún problema de salud mental, se les va a brindar toda la orientación, la conserjería y un tipo de consulta psicológica y también no dejarlos, darles seguimiento para que puedan acudir a nuestras unidades que tenemos bastantes en el estado de Jalisco, nuestros números telefónicos también, que vamos a tener toda la información que ustedes necesitan”.

Los módulos de atención a salud mental en el Tren Ligero comenzarán a operar la próxima semana. (Por Gustavo Cárdenas)