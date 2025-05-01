Aunque el gobernador, Pablo Lemus Navarro, reconoció posibles fallos en el operativo de seguridad tras el asesinato de “Lalito”, el joven aficionado de Chivas apuñalado el pasado fin de semana afuera del hotel de concentración del equipo, el coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, argumentó que es imposible cubrir todos los puntos de riesgo.

“En ocasiones, los eventos suceden fuera del perímetro de las zonas de concentración, fuera del perímetro de los estadios, fuera del perímetro de los hoteles. Entonces, es imposible para las autoridades tener vigilancia en cada calle, en cada punto, en cada esquina donde eventualmente pueda suceder una desgracia”.

El crimen ocurrió a pocos metros del hotel donde decenas de aficionados cantaban “Las Mañanitas” al equipo, y no fuera del perímetro donde se concentraba la afición, lo que ha generado reclamos por fallas en la prevención y coordinación del operativo. (Por Edgar Flores Maciel)