El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue absuelto por un juez, y declarado inocente por el delito de Delincuencia Organizada, por lo cual había sido vinculado a proceso en marzo del 2023.

Borge también está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero su proceso lo continuará en prisión domiciliaria, por cambio de medida cautelar.

El exmandatario, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala Morelos desde el 2018, mantiene abierto el proceso que dio pie a su extradición en junio del 2017.