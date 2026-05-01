La administración del presidente Donald Trump lanzó un nuevo portal de internet que utiliza la palabra “aliens” para referirse a migrantes indocumentados y promueve el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

El sitio incluye estadísticas en tiempo real sobre detenciones de migrantes, un mapa interactivo y herramientas para reportar a personas sospechosas de encontrarse en el país sin documentos.

Además, sostiene que millones de inmigrantes ingresaron ilegalmente al territorio estadounidense y llama a reforzar las deportaciones.

La iniciativa surge en medio de crecientes críticas a la política migratoria de Trump.

Encuestas recientes muestran un aumento en el rechazo ciudadano a las deportaciones masivas y a los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas.

Mientras tanto, continúan las protestas frente a centros de detención de migrantes, donde activistas denuncian presuntas malas condiciones para las personas retenidas.