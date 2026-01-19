Antes de pensar en modificar el esquema tributario, es necesario primero acabar con las factureras y las prácticas de evasión fiscal, dice el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

“¿Qué es lo que queremos hacer dentro del ejercicio 2026? ¿Dónde ponemos el énfasis? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, antes de pensar en modificar el esquema tributario debemos de tapar estas fugas que tenemos en temas de factureras o nomineras”.

En ese sentido, el funcionario explica que la proyección del Gobierno de la República para este 2026 es un incremento del 4.6 por ciento de los ingresos, es decir, seis billones 448 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)