La autorización para que un avión militar de Estados Unidos aterrizara en el aeropuerto de Toluca no fue consultada con el Senado, porque no viajaban tropas en la aeronave, explica la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No tenía que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Ya han entrado en otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron al aeropuerto de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo excepcional que se haga, sino que, se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos”.

De hecho, señala, la capacitación en este avión Hércules fue para elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mismos que abordaron con la autorización del Sistema de Seguridad Nacional como parte de los acuerdos previamente establecidos. (Por Arturo García Caudillo)