La Fiscalía General de La República abrirá una carpeta de investigación sobre el accidente de este martes en la estación Izamal, asegura el director del Tren Maya, David Lozano Águila.

“Les informé que efectivamente la Fiscalía General de la República está interviniendo, ayer durante la noche estuvieron los peritos evaluando el incidente. Absolutamente sí se va a abrir una carpeta de investigación porque es necesaria inclusive para la aseguradora. Todo el Tren Maya está asegurado y la aseguradora tiene que estar perfectamente consciente y tener un documento donde nosotros denunciamos el incidente para que ellos puedan reponer los bienes afectados a partir de este incidente. Entonces sí, definitivamente la fiscalía va a abrir una carpeta de investigación”.

Descartó que el accidente haya ocurrido por un error humano, dado que el sistema está totalmente automatizado, dijo desconocer a cuánto ascienden los daños, pero aclaró que el seguro deberá cubrir el gasto, al tiempo que consideró que a más tardar en quince días estará listo el dictamen sobre la investigación en torno a la causa real del accidente. (Por Arturo García Caudillo)