Aunque desconoce la fecha exacta, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció para este mismo año, la visita de su homólogo de Francia, Emmanuel Macrón.

“No pienso salir de aquí a diciembre, vienen recuerden, viene a finales de este mes, la próxima semana, secretarios de Estado de Brasil; viene el primer ministro de Canadá; va a venir el presidente de Francia, de aquí a diciembre”.

Lo que sí descartó fue participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en el mes de septiembre. (Por Arturo García Caudillo)