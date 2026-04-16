Esta madrugada se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 208 de la carretera Chihuahua-Delicias, en el que resultaron cuatro personas fallecidas, quienes eran derechohabientes del Seguro Social y regresaban de recibir atención médica desde Torreón.

El accidente ocurrió cuando los pacientes viajaban en un autobús de pasajeros proveniente de Torreón, Coahuila, hacia Chihuahua.

El IMSS informó de manera oficial que de los fallecidos tres son derechohabientes y la otra persona sería el conductor de la unidad.

Detalla que el autobús es servicio subrogado por el IMSS, línea no comercial, por lo cual viajaban pacientes provenientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad No.71, en Torreón, Coahuila, con destino a la Ciudad de Chihuahua.