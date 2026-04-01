Los titulares del Gabinete de Seguridad del gobierno federal acudieron este jueves a Culiacán, Sinaloa, para fortalecer el diálogo con todos los sectores y avanzar en la construcción de condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población de dicha entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la reunión a la que también acudió el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Trascendió que la cita reafirmó el compromiso de mantener una coordinación permanente, fortalecer el diálogo con todos los sectores y avanzar en la construcción de condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población.