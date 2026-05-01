La Fiscalía de Nayarit investiga el accidente ocurrido en Amatlán de Cañas, que dejó once personas fallecidas y 32 lesionadas tras la volcadura de un autobús turístico.

Los fallecidos eran originarios de Tlaquepaque, Jalisco, particularmente de la colonia Cerro del Cuatro, confirmó la alcaldesa, Laura Imelda Pérez.

El gobierno municipal anunció que brindará apoyo a las familias, mientras que el gobernador Pablo Lemus se comprometió a cubrir los gastos funerarios y los traslados.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del siniestro.