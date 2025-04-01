El británico Lando Norris de la escudería McLaren ganó la pole Position para la carrera sprint del GP de Miami que se celebrará este sábado a las 10 de la mañana hora centro.

Su compañero Óscar Piastri saldrá segundo y Max Verstappen de Red Bull en tercero.

Checo Pérez saldrá hasta el lugar 19 por lo cual el mexicano de la escudería Cadillac tendrá que remontar muchas posiciones para buscar el podio. (Por Martín Navarro Vásquez)