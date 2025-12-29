No fue un diciembre de saldo blanco, no al menos en términos de pirotecnia, pues fue el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, quien informó de al menos dos incidentes graves por la quema ilegal de pirotecnia, en municipios del interior del estado. Los heridos sobrevivieron, pero con daños graves y permanentes.

“Ha habido dos amputaciones de mano, por ejemplo, en el municipio de Tomatlán; como ese ha habido otros accidentes, un menor, una menor de 4 años, también con quemaduras de segundo grado por el uso de pirotecnia. Nosotros estamos trabajando justamente y alertando, dotando de información, en un operativo interinstitucional coordinado con los municipios, el gobierno del estado, la Dirección General de Protección Civil y Bomberos del Estado”.

Salvador Zamora detalló que durante el operativo invernal han decomisado 1 tonelada de pirotecnia ilegal en distintos puntos de Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)