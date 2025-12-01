La Secretaría de Marina concluyó las labores de rescate tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico al recuperar el último cuerpo del accidente que ocurrió ayer en la ruta de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Fue alrededor del medio día que el personal de la Marina logró extraer el cuerpo de una joven de 16 años, una de las 13 personas que murieron en el accidente, luego de que el tren en el que viajaban 250 pasajeros se saliera de la vía y dos de los cuatro vagones cayeran.

El cuerpo de la menor de 16 años fue colocado en una carroza y trasladado hacia la ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde se encuentran los cuerpos de las otras 12 víctimas.