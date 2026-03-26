Los accidentes viales se mantienen como la principal causa de fallecimientos durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, de acuerdo con datos del Sistema de Atención Médica de Urgencias Jalisco.

En 2025, 45 de las 70 muertes registradas en ese lapso estuvieron relacionadas con percances carreteros.

Ante este panorama, autoridades estatales arrancaron el Operativo Interinstitucional 2026, con la participación de más de 10 mil 800 elementos de seguridad, protección civil y fuerzas federales.

El despliegue incluye vigilancia terrestre, aérea y tecnológica en todo el estado.

Dependencias hicieron un llamado a la población a revisar sus vehículos, respetar límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol para prevenir tragedias.