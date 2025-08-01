El Banco de México sorprendió este jueves y recortó la tasa de interés en 25 puntos base, para quedar en 6.75 por ciento.

La decisión mayoritaria de 3 contra 2 del banco central mexicano llega a pesar de los crecientes riesgos para la inflación.

Esta semana el Inegi dio a conocer que en la primera quincena de marzo la inflación general se disparó a 4.63 por ciento desde el 4.02 por ciento de febrero, impulsada por el aumento de los precios agropecuarios.

El órgano colegiado juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia.