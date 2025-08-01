El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que el envío de 26 capos del narcotráfico hacia Estados Unidos no fue bajo la figura de extradición y se utilizó el mismo método que en febrero pasado, cuando se envió a otros 29 delincuentes.

“Estamos aplicando la misma base constitucional, la misma base legal, estamos aplicando las mismas convenciones internacionales, estamos aplicando el mismo sistema donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter, que está dentro del marco legal nuestro. Es exactamente lo mismo y además es lo mismo que vamos a seguir haciendo. No estamos aplicando la Ley de Extradición, estamos aplicando la Ley de Seguridad Nacional en su artículo quinto, igual que la vez pasada”.

No hubo ningún tipo de negociación con el Gobierno de los Estados Unidos, y simplemente se respondió a una solicitud de la Procuraduría General estadounidense. (Por Arturo García Caudillo)