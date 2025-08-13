La Agencia Antidrogas de Estados Unidos calificó como “paso significativo para desmantelar a los cárteles” la entrega por parte de México, de 26 criminales, que incluye a Abigael González, alias “El Cuini”, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación; y Servando Gómez “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que “este es un paso significativo en el esfuerzo continuo por desmantelar los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras”.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, en febrero pasado, México entregó a Estados Unidos.