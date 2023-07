Tras el supuesto cateo a una residencia del presidente del PRI, Alejandro Moreno, el fiscal de Campeche, Renato Sales, aclaró que la diligencia es parte de la carpeta de investigación en contra de Alito, pero no a una propiedad del priista.

“Que quede bien claro, la diligencia de cateo no versa sobre las propiedades del ex gobernador, sino sobre predios que están a nombre de otras personas y que colinden, entonces lo que estamos realizando en el cateo es delimitar con claridad estas colindancias con peritos. —¿Se puede presumir que son de prestanombres? —Exactamente”.

Se trata de 29 propiedades, de las cuales 22 son colindantes y 7 que están a nombre del ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. (Por Arturo García Caudillo)