El ex-técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Gerardo Martino, reconoció que cometió algunos errores en su gestión como timonel del Tri y que no había condiciones para continuar en el cargo.

“Tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar, lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y había que salirse. Todos hemos cometido errores, todos hemos tenido falencias, no hemos sabido administrar lo que se vino a partir del segundo año en adelante y en definitiva lo que cuenta es lo que realmente sucedió en la Copa del Mundo y en relación a lo que había sucedido en el último año y medio, dos años por ese motivo hoy estoy acá y no allá”.

El “Tata” Martino debutará este viernes como entrenador del Inter Miami, dirigiendo a Lionel Messi, en el juego inaugural de la Leagues Cup ante el Cruz Azul en el Drive Pink Stadium.

(Por Manuel Trujillo Soriano).