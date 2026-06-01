El Gobierno de Tlaquepaque informó que la cavidad reportada este lunes en el cruce de las calles Matamoros y Emiliano Zapata, en la colonia Plan de Oriente, no corresponde a un socavón, sino a una boca de tormenta que se encuentra en proceso de construcción.
Tras una inspección técnica, autoridades municipales señalaron que las lluvias registradas durante la noche provocaron que el agua ingresara a la excavación, lo que generó una apariencia que fue confundida con un hundimiento.
Personal de Protección Civil acordonó la zona para prevenir riesgos a peatones y automovilistas, mientras continúan los trabajos para concluir la infraestructura pluvial y restablecer la circulación en el área afectada.
Aclaran que supuesto socavón en Tlaquepaque es una obra pluvial en construcción
El Gobierno de Tlaquepaque informó que la cavidad reportada este lunes en el cruce de las calles Matamoros y Emiliano Zapata, en la colonia Plan de Oriente, no corresponde a un socavón, sino a una boca de tormenta que se encuentra en proceso de construcción.