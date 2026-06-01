El Gobierno de Tlaquepaque informó que la cavidad reportada este lunes en el cruce de las calles Matamoros y Emiliano Zapata, en la colonia Plan de Oriente, no corresponde a un socavón, sino a una boca de tormenta que se encuentra en proceso de construcción.

Tras una inspección técnica, autoridades municipales señalaron que las lluvias registradas durante la noche provocaron que el agua ingresara a la excavación, lo que generó una apariencia que fue confundida con un hundimiento.

Personal de Protección Civil acordonó la zona para prevenir riesgos a peatones y automovilistas, mientras continúan los trabajos para concluir la infraestructura pluvial y restablecer la circulación en el área afectada.