A partir de este 1 de junio quedó habilitado de manera definitiva el nuevo acceso exclusivo para vehículos al Aeropuerto de Guadalajara, como parte de las obras de ampliación y modernización de la terminal aérea.

Con el nuevo esquema, los automovilistas que circulen por la Carretera a Chapala deberán incorporarse con anticipación a la lateral señalizada hacia el aeropuerto para ingresar por los carriles habilitados.

Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que la zona cuenta con señalización actualizada para orientar a los usuarios y advirtió que quienes no tomen la incorporación deberán continuar hasta el retorno de El Refugio para acceder a la terminal.

La medida forma parte del Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029, que contempla mejoras de conectividad e infraestructura vinculadas a la futura Terminal 2.