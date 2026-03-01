Protección Civil de Puerto Vallarta informó que la Playa del Holly mantiene bandera roja por condiciones marítimas adversas y bandera morada por presencia de fauna silvestre, por lo que el ingreso recreativo está prohibido.

La dependencia indica que este lunes ocho playas presentan bandera amarilla, entre ellas Palmares, Conchas Chinas y Muertos, lo que implica riesgos moderados como oleaje elevado o corrientes fuertes.

Las autoridades pidieron respetar las indicaciones de guardavidas y reportar cualquier avistamiento de fauna.