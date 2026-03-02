En espera de que llegue al Congreso la iniciativa presidencial de Reforma Electoral, el coordinador del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve, reitera que votarán en contra de lo que ha calificado como la Ley Maduro.

“Que no se deba de engañar a la población, a los mexicanos y a las mexicanas y el PRI va a estar en contra de que se esté construyendo un Estado autoritario como el de Venezuela, un partido único como el de Venezuela, porque lo que quiere Morena, ya se los he explicado, que tienen el 90, 92, 93 por ciento de afines al gobierno y las oposiciones tienen un siete, ocho por ciento. Por eso el PRI va a votar en contra”.

De hecho, al comparar el régimen venezolano con lo que busca el partido en el poder en México, señala que el hijo del dictador Maduro es diputado y el hermano de la actual encargada del despacho presidencial, es el líder del partido mayoritario en aquel país. (Por Arturo García Caudillo)