La Secretaría de Medio Ambiente activó emergencia atmosférica en San Juan de los Lagos debido al incendio registrado en el vertedero municipal, lo que ha generado emisión de contaminantes y presencia de humo.

Como medida preventiva, la Secretaría de Educación Jalisco suspendió actividades al aire libre en el turno matutino y clases presenciales en el vespertino.

Las autoridades exhortaron a evitar salir, cerrar puertas y ventanas y usar cubrebocas en caso necesario.

Bomberos reportar un 60 por ciento de avance en el control del fuego.