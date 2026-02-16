La Secretaría de Medio Ambiente activó emergencia atmosférica en San Juan de los Lagos debido al incendio registrado en el vertedero municipal, lo que ha generado emisión de contaminantes y presencia de humo.
Como medida preventiva, la Secretaría de Educación Jalisco suspendió actividades al aire libre en el turno matutino y clases presenciales en el vespertino.
Las autoridades exhortaron a evitar salir, cerrar puertas y ventanas y usar cubrebocas en caso necesario.
Bomberos reportar un 60 por ciento de avance en el control del fuego.
Activan emergencia atmosférica por incendio en vertedero de San Juan de los Lagos
