La Secretaría de Agricultura de Jalisco confirmó un nuevo caso de Gusano Barrenador del Ganado en un becerro de Santa María del Oro.

Con este reporte, Jalisco suma tres casos en la entidad, luego que se detectaron uno en Jilotlán de los Dolores y otro en Encarnación de Díaz, ya desactivados.

Para contener la plaga, se desplegaron brigadas sanitarias, además de rutas itinerantes de verificación e inspección en puntos de movilización de ganado.

Autoridades mantienen vigilancia en las regiones Sur, Costa, Valles y Sureste para evitar la diseminación del parásito, que afecta principalmente a becerros al depositar huevos en heridas abiertas.