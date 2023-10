Activistas de diferentes causas medioambientales se reunieron en el Congreso, en una mesa con funcionarios federales, para denunciar diferentes problemas desatendidas por las autoridades.

Entre los denunciantes se encontraban defensores ambientales de Tala, quienes acusan contaminación del Río Salado por empresas tequileras; defensores de la barranca del Río Santiago, dañada por lixiviados de los basureros y también colectivos agraviados por la deforestación y sobrexplotación de agua para la producción de berries y aguacate. José Casillas del colectivo Pueblos de la Barranca exigió a las autoridades menos excusas, como la distancia, y más acción:

“Entonces nos han dicho que no tienen personal para llevar, que no hay gente que pueda, caramba, con 12 pesos llegan de acá de la Normal a allá en camión; o sea no nos digan que, para viáticos, que no tienen manera de ir y supervisar”.

En el patio del Congreso hubo otra activación donde participaron integrantes del colectivo Friday for Futures, quienes criticaron las deficientes políticas hídricas en la entidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)