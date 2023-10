Después de semanas aguantándose, el ex canciller Marcelo Ebrard, finalmente denunció que antes de que las papeletas fueran contadas, en Morena ya conocían los resultados de la contienda interna en la que resultó triunfadora Claudia Sheinbaum.

“Traicionar es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos. Callarse la boca. Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, ya los tenían. Eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte. Todas nuestras esperanzas y las del pueblo”.

Reiteró que no anda negociando algún cargo de consolación y que lo único que busca es la Presidencia de México. (Por Arturo García Caudillo)