El desbordamiento del río Cocula, tras la tormenta registrada la madrugada de este martes, dejó como saldo la muerte de un hombre de 80 años, confirmaron Bomberos Jalisco.

De acuerdo con el reporte, el adulto mayor fue arrastrado aguas abajo junto con su automóvil, luego de ser sorprendido por la fuerte corriente.

Con este caso, suman ya 16 las víctimas mortales del temporal 2025 en Jalisco. Entre ellas se encuentra también un adolescente de 16 años que murió en el municipio de Degollado, al ser arrastrado por la corriente tras derrapar en su motocicleta. (Por Edgar Flores Maciel)