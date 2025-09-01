Una fuerte tormenta registrada esta madrugada provocó el desbordamiento del río Cocula, en el municipio del mismo nombre, lo que ocasionó inundaciones de hasta 1.5 metros de altura y afectaciones en viviendas.

De acuerdo con Bomberos Jalisco, las corrientes arrastraron 13 vehículos y causaron pérdidas en el menaje de al menos dos casas.

Durante la mañana se realizaron labores de desazolve en vialidades que superaron un metro de anegación, mientras autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron recorridos preventivos para atender cualquier emergencia.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, desaparecidas ni fallecidas. (Por Edgar Flores Maciel)