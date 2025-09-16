Con un saldo blanco y aproximadamente 70 mil asistentes, el Gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó la ceremonia del “Grito al estilo Jalisco” en el Centro Histórico de Guadalajara, conmemorando el 215 Aniversario de la Independencia de México.

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, el mandatario rindió homenaje a los héroes patrios y exaltó la labor de quienes construyen diariamente un México más justo. El evento contó con un operativo de seguridad sin precedentes, con más de 2 mil elementos de 23 dependencias estatales, federales y municipales que garantizaron el orden durante la celebración.

La velada incluyó un concierto espectacular de “Los Aguilar” en el Paseo Fray Antonio Alcalde, donde Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar interpretaron sus éxitos más representativos. Previamente, el público disfrutó de presentaciones de Sonora Dulzura, Tropikal Yeah! y el show “Kopalli” Jalisco de Gigantes.

El Gobierno del Estado, en coordinación con el Municipio de Guadalajara, implementó filtros de seguridad, módulos médicos y cierres viales, reportándose únicamente 19 atenciones prehospitalarias menores durante el evento. (Por Edgar Flores Maciel)