Una intensa tormenta que inició pasada la medianoche del 16 de septiembre azotó sin piedad la zona metropolitana de Guadalajara, provocando inundaciones generalizadas y dejando al menos 30 vehículos varados en distintos puntos. Los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara reportaron severos estragos tras varias horas de chubascos continuos.

Entre las zonas más afectadas destacó el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque, donde corrientes de agua de casi medio metro de altura causaron daños en viviendas y automóviles. En Tonalá, colonias como La Jauja registraron anegaciones de similar magnitud. Zapopan enfrentó graves problemas en su centro, con avenidas como Juan Pablo Segundo inundadas con 70 centímetros de agua que arrastraron vehículos.

La vialidad resultó severamente comprometida: los pasos a desnivel de López Mateos y Américas tuvieron que ser cerrados, mientras que en Guadalajara se reportó la caída de tres árboles y numerosos autos atrapados, incluyendo uno arrastrado por un canal en la colonia La Federacha.

Hasta esta madrugada, las autoridades mantenían labores de auxilio y evaluación de daños. En Puerto Vallarta, se reportó la desaparición de un adolescente que intentó cruzar un canal, cuyas labores de búsqueda continúan. La tormenta, que cesó cerca de las 5:00 horas, dejó un saldo de afectaciones generalizadas, pero sin pérdidas humanas reportadas. (Por Edgar Flores Maciel)