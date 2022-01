Dado que ya se superó el número de firmas requeridas para convocar la revocación de mandato, el Consejo General del INE decidió suspender el proceso de cómputo y validación de apoyo para este ejercicio, así lo informa el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Y es que, lamentablemente hay todavía más de siete millones de firmas que no se han capturado, que en consecuencia no están en el sistema de verificación que ha habilitado este instituto en internet. No es lo deseable, no es lo conveniente, pero en virtud de la circunstancia presupuestal en la que se ha colocado, insisto a esta institución, esos 6.4 millones de pesos que costaría la captura y la eventual compulsa, con independencia de que el ejercicio de Revocación de Mandato va, sin vitales para maximizar los esfuerzos institucionales del INE para realizar la Revocación”.

Es un hecho que la Revocación de Mandato se llevará a cabo el 10 de abril, pero para celebrarla con la amplitud que marca la Ley, aún hacen falta recursos económicos, por lo cual hizo votos para que Hacienda facilite la ampliación presupuestal solicitada.