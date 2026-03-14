Los gobiernos de México y de Sinaloa alcanzaron un acuerdo con empresas comercializadoras e industriales para garantizar la compra anticipada de más de 2 millones 850 mil toneladas de maíz de la cosecha otoño-invierno 2025-2026.
El convenio busca brindar certidumbre a los productores ante la próxima cosecha.
El compromiso fue firmado por 25 empresas, entre ellas Maseca, Minsa, Sukarne y Bachoco.
El volumen pactado representa más del 70 por ciento de la producción estimada de maíz en la entidad.
Acuerdan compra anticipada de 2.8 millones de toneladas de maíz en Sinaloa
Los gobiernos de México y de Sinaloa alcanzaron un acuerdo con empresas comercializadoras e industriales para garantizar la compra anticipada de más de 2 millones 850 mil toneladas de maíz de la cosecha otoño-invierno 2025-2026.