Los gobiernos de México y de Sinaloa alcanzaron un acuerdo con empresas comercializadoras e industriales para garantizar la compra anticipada de más de 2 millones 850 mil toneladas de maíz de la cosecha otoño-invierno 2025-2026.

El convenio busca brindar certidumbre a los productores ante la próxima cosecha.

El compromiso fue firmado por 25 empresas, entre ellas Maseca, Minsa, Sukarne y Bachoco.

El volumen pactado representa más del 70 por ciento de la producción estimada de maíz en la entidad.