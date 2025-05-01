El Aeropuerto de la Ciudad de México prepara la contratación de un sistema avanzado de protección antidrones para reforzar la seguridad de sus operaciones.

De acuerdo con la terminal, el objetivo es detectar, identificar y neutralizar drones no autorizados que puedan ingresar al espacio aéreo controlado.

La medida forma parte de las acciones de seguridad rumbo al Mundial de Futbol y en el contexto de la estrategia nacional contra la delincuencia organizada.