Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria pública para el proceso de selección de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, firmó y envió a los poderes Ejecutivo y Judicial el acuerdo avalado en la sesión de hoy.

“Porque ya se generó el acuerdo para las reglas que van a definir a los próximos tres consejeros, consejeras del INE. Estamos hablando de algo inpoetantísimo, porque necesitamos autoridades electorales imparciales, institucionales”.

Quienes aspiren a ocupar los sitios que dejarán vacantes los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera podrán inscribir su candidatura del 23 al 27 de marzo. (Por Arturo García Caudillo)