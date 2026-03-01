Con el mediocampista naturalizado Álvaro Fidalgo por primera vez y el regreso del portero Guillermo Ochoa, como principales novedades, esta tarde salió la lista de convocados a la Selección Mexicana para los encuentros de la fecha FIFA de finales de este mes contra Portugal y Bélgica; destaca además la aportación de las Chivas con cinco jugadores:

Portero: Raúl “Tala” Rangel — Chivas, Guillermo Ochoa — AEL Limassol y Carlos Acevedo — Santos Laguna.

Defensas: Richard Ledezma — Chivas, Jorge Sánchez — PAOK, César Montes — Lokomotiv Moscú, Israel Reyes — América, Johan Vásquez — Genoa, Everardo López — Toluca Jesús Gallardo — Toluca, Jesús Angulo — Tigres.

Medios: Denzell García — FC Juárez, Erik Lira — Cruz Azul, Obed Vargas — Atlético de Madrid, Álvaro Fidalgo — Real Betis, Orbelín Pineda — AEK Atenas

Carlos Rodríguez — Cruz Azul, Érick Sánchez — América y Brian Gutiérrez — Chivas

Delanteros: Roberto Alvarado — Chivas, Germán Berterame — Inter Miami, Julián Quiñones — Al-Qadsiah, Alexis Vega — Toluca, Guillermo Martínez — Pumas, Raúl Jiménez — Fulham y Armando la “Hormiga” González — Chivas.

El Tri enfrentará a Portugal el 28 de marzo en la reapertura del estadio Azteca y el día 31 a Bélgica en el Soldier Field de Chicago. (Por Manuel Trujillo Soriano).