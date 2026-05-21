Integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo acordaron con la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, reiniciar mesas de diálogo para atender sus demandas y emplazaron a tener solución a sus planteamientos hasta el 5 de junio o se movilizarán durante la Copa Mundial FIFA 2026, que inicia el 11 de junio.

Luego de cuatro horas de reunión, el líder del Frente, Eraclio Rodríguez, indicó que se reactivará la discusión para encontrar un mecanismo de tratamiento a los precios de garantía en el campo.

Indicó que el jueves 28 de mayo a las 10:00 horas encabezarán una segunda reunión para realizar una propuesta a las autoridades federales.