La alcaldesa de Jiquipilas, Chiapas, Blanca Yaneth Chiu López, fue detenida, acusada de extorsión agravada.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de la presidenta municipal debido a que solicitó dinero a una empresa para establecerse en el municipio.

En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó el desafuero de Chiu López y nombró en su lugar a Benemérita Vela Avendaño, quien se desempeñaba como primera regidora propietaria de ese ayuntamiento.

Por el mismo delito, se informó que fueron desaforados y detenidos seis integrantes del ayuntamiento de Ocozocoautla.