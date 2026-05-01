El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 5 de junio para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, más de un mes antes de la fecha originalmente prevista.

“Estamos reunidos todos y todas los secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar, por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio”.

La medida fue acordada durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas debido a las altas temperaturas registradas en varias regiones del país y por la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México será una de las sedes.

Delgado aseguró que se garantizará el cumplimiento del plan de estudios.

El nuevo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026, mientras que docentes retomarán actividades desde el 10 de agosto.