El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la bienvenida a 700 nuevos médicos especialistas que se integran al Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad, considerada la delegación más grande del país con más de cuatro millones de derechohabientes.

Durante el acto, el mandatario destacó la coordinación entre el gobierno estatal y el IMSS para fortalecer el sistema de salud, además de señalar avances en áreas como trasplantes y atención de brotes de sarampión y dengue.

También resaltó el modelo de formación médica impulsado por la Red de Hospitales Civiles de la Universidad de Guadalajara.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció la colaboración con Jalisco durante el reciente brote de sarampión.

Los nuevos especialistas, de los cuales 53 por ciento son mujeres, cubrirán 59 áreas médicas, entre ellas Ginecología, Urgencias, Cardiología y Traumatología.

El reclutamiento forma parte del programa nacional “DRAFT 2026″. (Por Edgar Flores Maciel)