En vísperas de la Cumbre México-Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, destacó la necesidad de mantener y ampliar nuestras relaciones comerciales y económicas, pero también el apoyo mutuo ante la complicada situación internacional.

“Por eso mañana vamos a firmar la modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México. El acuerdo eliminará más aranceles impulsando el comercio y la inversión, creando grandes oportunidades para las empresas mexicanas de exportar e invertir en la Unión Europea, pero este acuerdo no es simplemente una actualización de las reglas de nuestros intercambios comerciales, es un nuevo puente entre Europa y México, más amplio, más sólido y mejor preparado”.

Ante diputados y senadores mexicanos, Costa repudió la agresión rusa contra Ucrania e hizo votos porque se alcance la paz, y dijo estar a favor de reformar, pero no en desaparecer a las Naciones Unidas. (Por Arturo García Caudillo)