El número de motociclistas fallecidos en accidentes viales en Jalisco registró un incremento superior al 28 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con cifras del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, entre enero y abril murieron 53 motociclistas en distintos puntos de la ciudad, mientras que en el mismo lapso de 2025 se contabilizaron 42 decesos.

Con el accidente registrado este jueves en el cruce de Federalismo y la calle Chihuahua, en la colonia Mezquitán de Guadalajara, la cifra ascendió a 54 víctimas mortales en lo que va del año. (Por Edgar Flores Maciel)