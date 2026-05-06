Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum la firma de un acuerdo de transporte aéreo con Estados Unidos, y que finalmente haya sido reconocido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones, querían que nosotros solamente ampliáramos slots en el Aeropuerto Benito Juárez y no aparecía nunca el AIFA. Y nosotros estuvimos ahí, permanentemente diciendo: ‘No, queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México en el acuerdo que tenemos’. Y el acuerdo habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo al AIFA. Es un acuerdo bueno. A lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay una negociación se busca siempre, sin ceder, la mejor condición”.

El acuerdo es para fortalecer el transporte aéreo bilateral y eliminar restricciones que tiene México para operar vuelos desde el AIFA hacia Estados Unidos y para autorizar nuevas rutas desde el Benito Juárez. (Por Arturo García Caudillo)