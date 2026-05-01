La cantante Laura Pausini regresó a Guadalajara para presentar su tour “Yo canto” en la Arena Guadalajara la noche de este martes, con un concierto donde prevaleció el romanticismo y la cercanía con el público.

Ante la ovación de casi 6 mil personas, la italiana apareció en el escenario minutos después de las 9 de la noche para dar inicio a un recorrido por sus éxitos como “Entre tú y mil mares”, “La soledad”, “Se fue” y “Amores extraños”, entre muchos más. Uno de los momentos especiales fue la llegada de María José al escenario, con quien interpretó “No soy una señora”, lo que desató la emoción de los asistentes.

La italiana realizó un homenaje a los grandes cantautores que con sus temas la han inspirado en su trayectoria artística como Shakira, Gloria Stefan, Ricky Martín, entre otros.

Tras más de dos horas de música, recuerdos y emociones a flor de piel, Laura Pausini se despidió de los tapatíos y con la promesa de regresar pronto a la ciudad. (Por Katia Plascencia Muciño)