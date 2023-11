Vecinos de Ixcatán y otros poblados del norte de Zapopan no están del todo satisfechos con la reunión sostenida con autoridades estatales y federales para resolver el problema de transporte público que los aqueja.

La principal inconformidad es que no se llegó un acuerdo para reducir la tarifa que actualmente les cobran que es de 15 pesos.

Si bien a los vecinos se les dijo que se revisaría la situación de cómo opera la empresa Ómnibus de Yahualica, y se les prometió también que una nueva empresa se haría cargo de la ruta que quedó vacante cuando cerró Servicios y Transportes, no les informaron el nombre de la empresa que se haría cargo.

Esta compañía destinaría siete unidades para esta zona de Zapopan, que consideran insuficientes.

Se acordó una mesa de diálogo para seguir trabajando el tema, pero la demanda principal sigue siendo transporte de calidad y que no se les cobra una tarifa de 15 pesos.

El 21 de noviembre habrá una nueva mesa de diálogo para revisar avances. (Por Héctor Escamilla Ramírez)