El cantante Daniel Boaventura se prepara para visitar México con su tour “Best Part of The Show Tour”, donde promete hacer un recorrido musical por todos sus éxitos, tanto baladas como canciones para bailar, así lo platicó en conferencia de prensa.

“Hay momentos del show que las personas se entrega, se emociona, pero hay que tener también momentos de alegría. Entonces, creo que ese equilibrio que mantiene el show con entretenimiento, como… no sé cómo se dice en español, roller coster, montaña rusa, en portugués, no sé cómo, de emociones y así creo que es una buena estrategia para hacer un show”.

Daniel Boaventura se presentará en Guadalajara el próximo miércoles 15 de noviembre. (Por Katia Plascencia Muciño)