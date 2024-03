El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, aseguró que su equipo de campaña ha sido víctima de guerra sucia en diferentes eventos que han tenido en la entidad. A pesar de no haberse manifestado sobre el tema, lamentó el asesinato del alcalde de Pihuamo, Humberto Amezcua, pero afirmó también que en varios municipios han sido amedrentados, ataques que atribuyó a Morena.

El edil justificó que en sus mensajes no mencionara al gobernador Alfaro o los logros obtenidos en esta administración.

“E respeto legal. Hay candidatas que no tienen absolutamente ninguna esencia y se quieren colgar del presidente de la república o de la candidata presidencial”.

Además de esbozar algunas propuestas de seguridad, Lemus criticó las ideas de ceder a la federación los programas de salud y educación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)